«НГС»: Новосибирцы перечислили симптомы, по которым они поняли, что болеют гриппом

Портал «НГС» спросил у новосибирцев про главные симптомы, по которым они поняли, что заболели гриппом, бушующем в стране. Жительница Новосибирской области Анна отметила, что сперва у нее возникла сильная слабость. Женщина подумала, что просто не выспалась. На работе появилась сильная ломота в теле. Дома температура поднялась до 38,6 градуса. Также начался насморк, чихание. Только на четвертый день женщина стало легче.

Сибирячка Олеся пожаловалась, что при заражении гриппом возникла рвота и светобоязнь. Еще одна россиянка призналась, что у нее началось всё с кашля. Затем резко поднялась температура до 39,8–40. Так было три дня, затем температура пошла на спад.

Рвота, ломота в суставах, сильные головные боли, насморк, немного болело горло. Прошло 5–6 дней, но кашель остался, — заявила она.

Андрей также переболел гриппом, хотя и сделал привывку. В первые два дня страдал от высокой температуры, боли в горле. Мужчина болел всего 3 дня.

У Натальи заболел 6-летний ребенок. Вечером пошел спать абсолютно здоровый ребенок, а ночью температура поднялась до 39,7:

Появились сопли, кашель, головные боли, боли в мышцах. Сбить температуру было сложно. Однократная рвота, лихорадка, иногда болел живот.

На следующий день заболела вся семья. По признанию сибиряков, было такое ощущение, будто по тебе проехал трактор.