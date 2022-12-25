Отар Кушанашвили рассказал о пристрастии Анастасии Волочковой к алкогольным напиткам

Увлечение Анастасии Волочковой алкогольными напитками давно ни для кого не секрет. Балерина регулярно отбивается от нападок по этому поводу. Отар Кушанашвили это «хобби» даже называет милым.

Журналист в очередной раз порассуждал о приме в телешоу «Я себя знаю!» на Ютуб. По мнению публициста, балерина нередко позволяет себе спиртное и в этом нет ничего плохого. Волочкова заявляет, что мол, людям не о чем беспокоиться, поскольку в дозах она всегда умеренна. Но выносливость Насти пугает шоумена. Отар вспомнил совместный корпоратив со звездой и упомянул о ее бурной личной жизни.

«Заканчивается выступление шпагатом, мы выпиваем... пьет Настя, прости, ну нужно же! После всех историй со всеми — от конюха до автомеханика». Она пьет, как если соединить весь российский шоу-бизнес и тамадой назначить Павлиашвили, которого также не перепить. В принципе, она смогла. Становится смешной, нелепой, хотя сохраняет ровную походку! Вполне контролирует жизнь, -— делится Кушанашвили.

Впрочем, сама Анастасия отмечает, что разрешает себе выпить по веской причине. К тому же, звездная блондинка считает, что она не в том возрасте, чтобы ей указывали, что можно делать, а что нет.