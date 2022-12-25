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Певица Ольга Бузова заявила, что пресс-секретарь Дмитрий Песков является ее поклонником

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Певица Ольга Бузова заявила, что пресс-секретарь Дмитрий Песков является ее поклонником
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Фото из открытых источников

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков пообщался с поющей телеведущей Ольгой Бузовой в неформальной обстановке. Видеорллик показала сама певица в своем Telegram-канале.

Ольга встретила Дмитрия Сергеевича за кулисами популярного ледового шоу "История любви Шахерезады", который проходил во дворце спорта «Мегаспорт». Этот проект был создан Татьяной Навкой. В кадр попал фрагмент, как Ольга и Дмитрий мило общаются. В определенный момент политик берёт артистку за руки и улыбается.

Я рада лично с Вами познакомиться, у вас просто потрясающая семья! — призналась певица, которая облачилась в черный кожаный плащ оверсайз.

Песков осыпал звезду комплиментами:

Вы чудесная, мне Таня говорила, что нужно с вами познакомиться. Такая работяга, такая трудяга!

В своих социальных сетях исполнительница написала, что пресс-секретарь главы государства является её поклонником.

Я даже не знала, что Дмитрий Песков мой поклонник! Мне очень приятно. Наконец-то состоялась наша личная встреча,

- прокомментировала это долгожданное и радостное событие Бузова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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