Поддержавшая Украину Лайма Вайкуле в открытую отказалась разговаривать на русском языке

Звезда советской эстрады, латвийская певица Лайма Вайкуле под конец года постоянно попадает в скандальные истории. То артистка вышла во время концерта на сцену с сине-желтым флагом, то заявила, что она боится петь на русском языке, то на голубом глазу выдала, что в свое время кормила весь СССР.

На этот раз исполнительница отказалась от русского языка. Звезда эстрады записала к своим поклонникам видеообращение, но только к тем, кто знает латышский язык. Вайкуле поздравила подписчиков с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, и пожелала всем добра и мира.

Но не всей аудитории такое обращение Лаймы понравилось. Интернет-пользователи начали задавать певице вопросы. Также фанаты поделились своим мнением на этот счет:

«Кто бы тебя знал, если бы не русские песни пела»,

«По-русски вы уже не говорите?»,

«Как-то не по-праздничному и лицемерно звучит сразу»,

«Первый раз слышу, чтобы Вайкуле говорила на своем родном языке».