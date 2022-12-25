Российский тренер Ирина Винер высказалась об изменах: «Главное, чтобы я об этом не знала»

На Востоке существует традиция полигамности в браке. Ирина Винер, которая родилась в мусульманской стране, рассказала, близка ли идея многоженства лично ей.

Педагог обратилась к некоторым примерам.

У Соломона была тысяча жен. Мусульмане имеют 4-е жены. Не секрет, что у многих знакомых есть вторые семьи. Это природа, ведь мужчина полигамен. К примеру, у Рамзана Кадырова есть 14 детей, не от одной женщины. Это, может, и неплохо. А дама может родить только от одного-единственного, — отметила Ирина Александровна.

По словам Винер, ей понравились слова одной умной ученицы, которая всегда проявила мудрость. Когда ее спрашивали: «если будет муж изменять, то что тогда?» Она отвечала: «главное, чтобы я не знала об этом».

Ирина отметила, что на Востоке женщины сами выбирают вторую супругу мужу.

Родилась я в Узбекистане. Там был великолепный писатель Абдулла Кадыри, он написал блестящее произведение «Минувшие дни». Там описана судьба молодого человека, он был влюблен в девушку. Но она не из его города. Мать мужчины хотела, чтобы ее невестка была из их краев. И женила сына на другой. Та девушка стала женой молодого человека, но второй. И что? В порыве ревности первая супруга убила вторую — и все закончилось, — высказалась тренер.