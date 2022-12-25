Дмитрий Скиданенко выступил на шоу Андрея Малахова с песней Антонова «Нет тебя прекрасней»

Дмитрий Скиданенко, который приехал в Москву из Волгодонска, своим вокалом поразил гостей Андрея Малахова, когда исполнил песню «Нет тебя прекрасней» Юрия Антонова. Новый выпуск шоу вышел на телеканале «Россия 1» 24 декабря.

В студии «Привет, Андрей!» собрались любители советских ансамблей и треков. Гости обсуждали любимые хиты. В завершении передачи состоялось выступление Дмитрия. 32-летний парень решил спеть песню Антонова, написанную вместе с Беляковым и Безладновой. Сперва ее исполнили «Поющие гитары», а позже – «Веселые ребята». Артист зацепил присутствующих зрителей с первых же нот. Мужчины начали приглашать женщин на танец. Оставшиеся на местах были шокированы и очарованы голосом исполнителя. После выступления прозвучали бурные овации.

Скиданенко признался, что еще с 16 лет серьезно увлекся музыкой. Через три года оставил родной город и уехал в Москву. Музыкального образования у него нет, поскольку отучился на экономическом факультете. В студенческие годы певца взяли в один творческий кружок. В 2011 году он выступал в составе группы «Колизей», а сейчас задействован в «Forces United».