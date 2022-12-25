StarHit: Певец Филипп Киркоров впервые увидел Аллу Борисовну Пугачеву на Новый год

В преддверии Нового года артисты отечественного шоу-бизнеса поделились со StarHit самыми волнительными воспоминаниями из детства, рассказав о лучших моментах.

Для Филиппа Киркорова, например, самым запоминающимся стал тот год, когда он впервые на экранах телевизора увидел Аллу Борисовну Пугачеву. Как рассказал изданию поп-король, он отправился на гастроли вместе со своими родителями. Перед боем курантов знаменитая семья вместе с другими звездами уселась за огромный стол и включила на ТВ «Голубой огонек».

В «Огоньке» тогда были все артисты, которые принимали участие в гастролях. Папу моего показали, Карела Готта, и молодую певицу, которую было забыть невозможно. Это Алла Пугачева с песней «Арлекино». Это был 1976 или 1977 год.

Напомним, что в браке Киркоров и Пугачева прожили 11 лет. Филипп был младше артистки на целых 18 лет, что ни Примадонну, ни жгучего и харизматичного болгарского артиста это не смущало. В 2005 году влюбленные решили развестись. Как говорит поп-король, он до сих порвосхищается красотой и талантом Аллы Борисовной.