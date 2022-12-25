В финале шоу «Битва экстрасенсов» огласили победителя, но проигравшие обещают вернуться

В финальном выпуске мистического шоу "Битва экстрасенсов" зрителям традиционно рассказали о всех подробностях из жизни финалистов. Также ведущий проекта Илья Ларионов вспомнил, как впервые он встретился с финалистами программы.

Напоминаем, что в финале 23 сезона телешоу "Битвы экстрасенсов" оказались Влад Череватый, Ангелина Изосимова, а также Лина Джебисашвили. Зрители смогут узнать много личной информации о всех финалистах.

Церемония награждения победителя проходила в Готическом зале. Огромное количество фанатов пришли с целью поддержать участников. На церемонию явились экстрасенсы из предыдущих сезонов.

Башаров огласили, что победителем стал Влад Череватый, он набрал 59,4% голосов. На втором месте оказалась Лина Джебисашвили (25%) и Ангелина (16%). Несмотря на проигрыш, проигравшие обещают вернутся в новых сезонах "Битва экстрасенсов".