Названы опасные последствия от применения жаропонижающих препаратов для детей

Опасные последствия для детей от неправильного применения жаропонижающих препаратов перечислили врачи.

По словам специалистов, поскольку лекарства относятся к нестероидным противовоспалительным препаратам, при неправильном применении они способны привести к тяжелым поражениям желудочно-кишечного тракта, развитию бронхиальной астмы. Также они могут негативно влиять на систему кроветворения и вызывать тяжелые изменения. Об этом говорит кардиолог Денис Прокофьев.

Педиатр, доцент, кандидат медицинских наук и врач высшей категории Мария Снегоцкая отметила, что для избежания опасных последствий от использования лекарственных препаратов, нужно четко следовать инструкциям. Там указана дозировка в соответствии с весом и возрастом. Доктор предупреждает, что одно жаропонижающее применять больше трех-четырех раз подряд нельзя.

Педиатр также посоветовала чередовать лекарства, сбивающие температуру, чтобы не развивался общий токсический эффект от препарата. Обычно хватает 40 минут, чтобы понять, действует жаропонижающее или нет.