Вышел тизер новой версии советского фильма «Гостья из будущего»

Вышел тизер ремейка популярного советского кинофильма «Гостья из будущего». Видеоролик был опубликован на YouTube-канале студии Central Partnership.

Картина выйдет в конце 2023 года под названием «Сто лет тому вперед». Этот проект - экранизация одноименного романа Кира Булычева. Повесть входит в цикл про Алису Селезнёву. Первый раз эта книга была издана в 1978 году и сразу же стала популярной. Однако большую известность получила после экранизации. Это был фильм, состоящий из 5-ти серий, «Гостья из будущего», который отличался от оригинала своим началом и своей концовкой.

Режиссером новой картины выступил Александр Андрющенко. В киноленте Алиса Селезнева будет уже с розовыми волосами, также она будет активно интересоваться боевыми искусствами, инопланетной фауной. Известно, что родителей девушки сыграют Виктория Исакова, и Константин Хабенский, Колю Герасимова – Марк Эйдельштейн. Имя актрисы, которая сыграет Алису, засекречено.

Напомним, что советская картина «Гостья из будущего» вышла на экраны в 1984 году.

[media= ]