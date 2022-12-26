Медведев считает, что союзы западных государств распадутся

Представитель совета безопасности Российской Федерации Медведев в публикации для «Российской газеты» спрогнозировал, как, по его мнению, будут в дальнейшем разворачиваться взаимоотношения между политическими властями западных государств и в каком направлении будет меняться ситуация на международной арене. Он считает, что уже сейчас между западными государствнакопилось много противоречий, а впоследствии они будут только углубляться. В результате, считает Медведев, существующие ныне политические союзы между ними распадутся.

На смену им, по его мнению, придут новые международные объединения, макрорегионы. Медведев полагает, что в основе каждого из них будут разные принципы, в зависимости от местных конкретных условий, но отличительной чертой каждого станет взаимное сотрудничество.

«В мире образуются несколько макрорегионов — каждый со своими внутренними правилами и логикой развития, но в целом настроенных на партнерство и диалог, а не на противостояние», – написал он.