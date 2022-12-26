Александр Шоуа обвинил бывшую солистку дуэта «НеПара» Викторию Талышинскую в алкоголизме

30 лет Александр Шоуа отдал сцене. Но широкой известности он добился в 2002 году, когда стал участником дуэта «Непара». Слушатели думали, что певец и его партнерша Виктория Талышинская влюблены друг в друга, хотя на самом деле в непростых отношениях царила не романтика, а напряженность.

В сентябре 2019 года на пресс-конференции артисты официально объявили о крахе дуэта. Как заявил Шоуа, порой ему бывало неудобно и даже стыдно за партнершу, которая не шла на компромиссы в творчестве. Талышинская в свой черед сообщила, что она постоянно подвергалась унижению со стороны коллеги.

«Сложно призвать к порядку человека, который не серьезно относится к своему делу. Приходится призывать к элементарным вещам: чтобы не пропустить репетицию, чтобы не опоздать на выступление, чтобы прийти трезвой на концерт. Я устал все это в себе держать», — заявил Александр.

После намеков на проблемы с алкоголем Виктория призвала вокалиста прекратить оскорбления и перестать хайповать на ее имени в каждом интервью.