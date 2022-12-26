Андрей Малахов спел дуэтом с Игорем Николаевым на собственном корпоративе

Шоумен Андрей Малахов умеет не только вести шоу и разводить скандалы на федеральных телевизионных каналах, но неплохо поет. Этот факт телеведущий многие годы тщательно скрывал от своих коллег и поклонников.

Несколько дней назад российские звезды посетили корпоратив в честь авторской передачи ведущего "Привет, Андрей!". Сам Малахов решил также отличиться. Андрей выступил перед публикой в разгар вечеринки. Он вышел на сцену и спел композицию Ирины Аллегровой "Привет, Андрей" вместе с композитором Игорем Николаевым, который в это время играл на синтезаторе. Присутствующие зрители пришли в в восторг.

Видеоролик с корпоратива опубликовал Telegram-канал Звездач.

Андрей Малахов едва не вырвал микрофон из-под носа Игоря Николаева для того, чтобы музыкально поздороваться с самим собой. Вот началась пора корпоративов..., - пишет канал.



