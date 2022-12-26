Быстро сблизились: Муцениеце провела вечер в компании экс-возлюбленного Ольги Бузовой

Как подозревают фанаты, игра в любовь перед камерами, по всей видимости, не прошла бесследно, а знаменитости действительно очень сильно сблизились. Дело в том, что минувший вечер Агата провела в компании Давида. Они сходили вместе на матч по боксу. Артисты сидели вместе и снимали совместные сторис.

А еще на минувшей неделе Муцениеце призналась, что закрутила роман с неким молодым человеком, таким же ревнивым и агрессивным, как и ее экс-супруг Павел Прилучный.

