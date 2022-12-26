Царьград: Данила Козловский «изгоняет бесов». Зрителям стыдно

В России вышел телесериал "13 клиническая" о "борьбе докторов со сверхъестественными явлениями". По сообщению руководителя идеологического отдела редакции портала Царьграда Михаила Тюренкова, актёр Данила Козловский, который в фильме исполняет главную роль, "изгоняет бесов". Но стыдно зрителям.

Сериал рассказывает зрителю о "хитросплетениях в отношениях людей и о всем сверхъестественном". Тюренков описывает эту картину как очередной недо-доктор-Хаус, причем "для сатанистов". Козловский когда-то записал в "вампиры" Дом Романовых, Петра Столыпина и других исторических деятелей в сериале "Карамора".

Теперь персонаж того же Данила из пациентов "изгоняет бесов". При этом сам будучи одержимым. Точнее, "изгоняет" иногда, но чаще всего "договаривается" с ними, - пишет Михаил.

У автора статьи напрашивается вопрос, есть ли в ленте хоть что-либо христианское? Немного есть. Есть несколько эпизодов с пожилой уборщицей, которая неумело крестится в резиновых перчатках.