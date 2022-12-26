Что покажут по российскому телевидению в новогодние праздники

Классические советские фильмы, а также ретроспективное музыкальное телешоу «Двадцать лет спустя», в котором артисты исполнят главные песни 2000-х, покажут в эфире Первого канала в новогоднюю ночь.

На канале «Россия 1» пройдет 61 сезон «Голубого огонька». Его гостями станут не только популярные артисты, но участники спецоперации, военкоры.

Канал ТНТ готовит для телезрителей особенный сюрприз — это пародийная новогодняя комедия «СамоИрония судьбы!». Сразу же после окончания картины выйдет праздничный выпуск Comedy Club.

На НТВ эстрадные исполнители традиционно отыграют праздничные передачи в «Квартирнике у Маргулиса». Также настоящий праздник подарит специальный проект «Новогодняя Маска + Аватар».

Новогодний эфир канал СТС проведет по сложившейся традиции в компании со «Шрэком», «Уральскими пельменями», «Ёлками.

Сразу после обращения Владимира Путина в эфире ТВЦ покажут фрагменты программ «Зимняя сказка», «Шансон! Шансон! Шансон!», «Добрый вечер, Москва!», «Самый лучший Новый год», «Новый год в прямом эфире», «Только для своих».