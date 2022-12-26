Девушка Тимати показала свою фигуру на камеру

Модель Валентина Иванова, которая считается девушкой рэп-исполнителя Тимати, показала снимки из новой фотосессии. Знаменитость, которую часто сравнивают с известной на весь мир моделью Ириной Шейк, для съёмок выбрала весьма откровенный и пикантный наряд. На фотографиях девушка предстала в облегающем блестящем мини-платье.

Особой «изюминкой» этого наряда стал глубокий вырез, который оголяет живот. Модель приняла перед камерами соблазнительные и откровенные позы для того, чтобы во всей красе поклонникам продемонстрировать стройную, подтянутую, сексапильную фигуру.

Ранее стало известно о том, что отношения Тимати и Валентины Ивановой оказались под угрозой. Слухи о расставании появились в СМИ после того, как музыканта на одном из столичных мероприятий увидели в компании другой красотки. Впрочем, пока пара официально слухи о расставании не прокомментировали. А еще совсем недавно они появились вместе на одной из вечеринок.

Напомним, что пока самые длительные отношения у Тимати были с Анастасией Решетовой. Модель родила ему сына Ратмира. Два года назад они расстались.