Друг Александра Шевченко рассказал о последнем дне жизни покойного артиста

Смерть знаменитого российского композитора Александра Шевченко потрясла страну. Мэтр, который написал несколько десятков хитов для Ирины Аллегровой и певицы Алсу, умер из-за оторвавшегося тромба.

Александр Александрович Шевченко ушел из жизни в 61 год. Близкий друг музыканта, директор "Самоцветов" Сергей Шелунцов рассказал о подробностях произошедшего и последнем дне жизни покойного артиста.

Случилась трагедия. Саша умер в 22 часа и 15 минут. В половине четвертого мы еще с ним разговаривали. Получается, что это было в последний раз. Он в хорошем настроении был. С радостью мне сказал, что готовится к написанию четвертого альбома. Также говорил, что приступит к записи сразу же после Нового года.

По словам Шелунцова, Шевченко ни на что не жаловался, вел здоровый образ жизни и не собирался умирать.

Он умер не дома, был в компании друзей. Случилось это одномоментно, очень неожиданно. Когда "скорая" приехала, то было уже поздно, тромб...