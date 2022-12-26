Город «зайцев». Количество безбилетников в Петербурге выросло на 6% за последние два месяца

Губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглов и чиновники городской администрации заявляют о высокой «платежной дисциплине» жителей Северной столицы. Однако статистика Смольного свидетельствует о резком росте количества безбилетников среди петербуржцев, что стало следствием внедрения новой модели транспортного обслуживания.

Вице-губернатор Кирилл Поляков, непосредственно координирующий деятельность Комитета по транспорту и Комитета по промышленной политике, подводя итоги уходящего года в интервью «Петербургскому дневнику», заявил о высокой платежной дисциплине жителей и гостей Санкт-Петербурга. По его словам, число безбилетников на общественном транспорте сегодня составляет не более 7%.

Об этом в недавнем эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» говорил и сам градоначальник, комментируя решение городских властей отказаться от кондукторов и наличной оплаты в рамках новой модели транспортного обслуживания (НМТО).

«Мне говорили, что будет очень много зайцев и многое другое. И мы там вообще в долгах… Хочу сказать, что Петербуржцы очень люди дисциплинированные и поэтому таких каких-то больших всплесков в этом отношении нет», – подчеркнул Александр Дмитриевич.

Вместе с тем в открытом доступе имеются цифры Комитета по транспорту, согласно которым в период с 1 апреля, со старта так называемой «транспортной реформы», по 24 октября текущего года контролеры проверили более 5 миллионов человек, и доля выявленных за это время безбилетников не превышала 1%. Таким образом всего за два месяца число безбилетников на общественном транспорте в Петербурге выросло сразу на 6%.

Ранее СМИ сообщали, что упразднение оплаты наличными средствами при пользовании общественным транспортом и отказ от кондукторов приведет к росту количества безбилетников, что сегодня и стало наглядным результатом проведенной Смольным «транспортной реформы». При этом пассажиры зачастую становятся «зайцами поневоле», ведь в ряде новых автобусов возникают нарушения в работе валидаторов, что не позволяет оплатить проезд.

Еще одним фактором, влияющим на статистику безбилетников, называли увеличенный интервал движения общественного транспорта, в результате чего на остановках возникают очереди, приводящие к давке в переполненных салонах автобусов. Данное обстоятельство делает невозможным оплату при помощи валидаторов за проезд, так как пассажиры физически не могут подобраться к аппаратам.