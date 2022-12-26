Карцев и Рогов раскритиковали яркий наряд Шэрон Стоун, сравнив его с костюмом Николая Баскова

Гоша Карцев сравнил актрису Шэрон Стоун с российским артистом Николаем Басковым. Об этом стилист рассказал в новом ролике на YouTube-канале «ROGOV LIVE».

Александр Рогов вместе с Гошей Карцевым вспомнили самые яркие наряды звезд в этом году. В частности, они обсудили образ Шэрон Стоун, который артистка примерила во время Международного кинофестиваля на Красном море, который проходил в декабре в Джидде (Саудовской Аравии). Американская звезда вышла на красную дорожку в розовом костюме с перьями от дизайнера Жана-Луи Сабаджи.

«Шэрон Стоун в костюме Николая Баскова». Жакет сидит плохо, он не подходит ей по росту», — так прокомментировал наряд Гоша.

С ним согласился Александр. Рогов подчеркнул, что, хотя костюм «симпотный», но не подходит актрисе. Да и в целом весь образ неудачно стилизирован.

«Мне сочетание черного с розовым нравится. Но к чему здесь эта растянутая, адовая водолазка?».

Добавим, что стилисты также оценили провокационный образ 76-летней певицы Шер на CFDA Fashion Awards 2022. По мнению экспертов, певица находится в прекрасной форме и выглядит офигенно.