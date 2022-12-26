Катя Адушкина стала победителем в телешоу «Маска. Танцы»

В минувшие выходные прошел финал шоу "Маска. Танцы". Маски с себя сняли все артисты. Победителем программы стала Катя Адушкина, котоая скрывалась под маской зебры.

В финальном голосовании судьи должны были определить четыре места. Приз зрительских симпатий у Владимира Маркони, выступающего Черным лебедем. Следующее место отдано Щётке, под маской которой оказался блогер Давид Манукян.

Второе место у Морского Конька, под которым прятался Евгений Папуашвили. И первое место в грандиозном шоу заняла Катя Адушкина под маской Зебры. Она продемонстрировала прекрасный номер под хит Love is found группы Sade.

Жюри отметило, что каждый номер Зебры наполнен красками, какой-то изюминкой. В связи с этим Егор Дружинин даже пригласил девушку попробовать свои силы среди профессиональных танцоров в телешоу "Новые танцы".







