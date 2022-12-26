Ксения Собчак оборудовала в новом доме комнату для 12-летней дочери Константина Богомолова

В новом выпуске своего авторского проекта на YouTube Ксения Собчак показала интерьер роскошного особняка в Подмосковье. Как призналась звезда, она несколько лет занималась проектированием и ремонтом большого дома, поэтому переезд стал самым долгожданным событием в ее жизни.

Особенное внимание ведущая уделила одной из комнат. Оказалось, что она выделила помещение специально для дочери мужа Константина Богомолова от первого брака с Дарьей Мороз. По словам теледивы, она очень хотела создать для девочки максимально комфортные условия и у нее это неплохо получилось.

Ксения также отметила, что в комнате стоят большие стеллажи с книгами, так как 12-летняя Аня очень любит читать и самообразовываться. Литературу светская львица выбирала самостоятельно.

Отдельное внимание Собчак обратила на старинный комод, который купила во Франции, роскошный торшер, овальный письменный стол, который расположен у окна.