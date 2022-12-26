Лолита обрадовалась, что Сергей Соседов не стал министром культуры РФ

Не секрет, что Сергей Соседов - самый требовательный и взыскательный судья проекта «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ. В силу своей профессии музыкальный критик часто критикует многих исполнителей, и их репертуар.

Среди современных песен почти нет хитов, которые бы удовлетворяли целиком и полностью вкус Соседова. В очередном выпуске телешоу, который вышел в эфиры в воскресенье, 25 декабря, ведущая передачи Лолита Милявская отметила, что будь на то бы воля Сергея Васильевича, все бы слушали исключительно классику.

«Какое это счастье, что он не наш министр культуры. Тогда нам всем был бы крандец. Мы слушали бы только Шаляпина, Вяльцеву, Карузо», — высказалась Лолита.

«Нам бы был крандец, мягко говоря», — поддержал ведущую Вадим Такменев.

Милявская смягчила свое обращение и сделала комплимент музыкальному эксперту.

«Иногда смотрю, какая милая реакция и улыбка какая красивая. Правда, иногда кусаешь».