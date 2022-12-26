NHC: Больницы КНР переполнены больными с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19

По официальным данным, в КНР относительно мало случаев заражения коронавирусом. Но реальность совершенно другая. Больницы Китая переполнены, COVID-19 заражены миллионы людей.

С того времени, как Китай отменил строгую политику нулевого COVID, возникла неопределенность в отношении того, насколько вирус в стране распространяется. Согласно официальным данным Национальной комиссии здравоохранения, сейчас зарегистрировано 4128 новых случаев заражениями без дальнейших смертей. Но это лишь официальная цифра, которая не дает достоверного представления о сложившейся ситуации.

На самом деле волна ковида в настоящее время буквально захлестывает страну. Больницы везде переполнены пациентами, многие крематории не могут быстро кремировать тела. В больнице в Чунцине на юго-западе Китая ситуация и вовсе драматичная. Народная больница не может спастись от наплыва новых пациентов.