От актера Анатолия Белого после отъезда из России в Израиль отказались самые родные люди

Несколько месяцев назад актер Анатолий Белый уволился из МХТ, где работал 20 лет. После этого он вместе с семьей покинул страну. Как признался артист, от него отвернулись не только близкие коллеги, но и родные люди.

Из-за громких высказываний Анатолия от него отказались друзья. Актеру это очень неприятно, но он не желает ничего менять.

«У меня было и до того мало товарищей, но это моя история. Не умею дружить с большим количеством людей. Два или три друга мне более чем достаточно, я потерял их, конечно. Есть близкие потери, есть кровная братская потеря», — заявил 50-летний артист театра и кино.

При этом рядом остались люди, которые поддерживают позицию знаменитости.

«Со мной есть два верных друга. Один прилетает ко мне на Новый год», — рассказал Анатолий.

Отметим, что новый дом Белый обрел в Израиле. Туда он перебрался вместе с супругой и детьми. Без дела звезда не сидит. Он нашел себе работу в местном театре.