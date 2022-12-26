Певец Филипп Киркоров в финале шоу «Маска Аватар» повторил прошлогоднюю ошибку Николая Баскова

На съемках новогоднего выпуска проекта "Маска+Аватар" Филипп Киркоров попал в неловкую ситуацию. Он повторил прошлогоднюю ошибку певца Николая Баскова

Поп-король решил поздравить телезрителей с наступающим Новым годом. Для этого он взял в руки новогодний символ - черного кролика и решил поднять его повыше. Зверек очень сильно испугался и начал справлять нужду прямо на артиста. Киркоров такого не ожидал, поэтому из удивления выронил животное из рук. К счастью, кролика удалось поймать и он не пострадал. Хотя поклонники исполнителя переживают, что звезду ждет неудачный год.

Напоминаем, что год назад похожая ситуация произошла с Николаем Басковым. Он оказался в одной студии с символом 2022 года - маленьким тигренком. Артист взял хищника в руки так, как научил дрессировщик. Но тигренок испугался и справил нужду на певца. Тот не обиделся, а только отметил, что это "к счастью".