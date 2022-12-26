Сбежавшая из РФ оперная певица Анна Нетребко организовала в Европе настоящий пир во время чумы

Анна Нетребко регулярно хвастается своей шикарной и беззаботной жизнью за границей. Артистка, сбежавшая из РФ, открыто демонстрирует публике безбедное существование на просторах Европы. Так, на днях оперная дива показала, как она украсила свое роскошное жильё в Вене, во что нарядилась, чем угощала гостей в католическое Рождество.

Что греха таить, Анна любит жить на широкую ногу. На праздник Нетребко решила устроить пир во время чумы. Звезда оперы собрала за богатым столом близких и родственников. Певица угощала своих гостей бутербродами с черной икрой, фаршированным гусем, тортом «Красный бархат» и другими лакомствами. Все это знаменитость сфотографировала и выставила в соцсеть.

При этом за один вечер артистка сменила несколько нарядов. Один был предназначен для застолья, а другой – для рождественской фотосессии.

Напомним, несколько месяцев назад Анна Нетребко раскритиковала действия российской власти и СВО. Сначала она не озвучивала свою позицию, но после того, как лишилась многомиллионных контрактов в европейских театрах, выступила в поддержку Украины.