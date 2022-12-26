Сбежавший из России внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков воссоединился со своей женой в США

После того, как в России в сентябре объявили о проведении частичной мобилизации, внук Аллы Пугачевой сбежал из РФ в США. Но его жена Алена Краснова не поехала вслед за супругом, а осталась на родине. Многие гадали, почему девушка не улетела в Америку. Некоторые из фанатов предположили, что у нее нет визы.

Сегодня же стало известно о том, что пара воссоединилась. Никита Пресняков в своих соцсетях опубликовал видеоролик с закатам на Гавайях. Музыкант туда уехал не только ради отдыха, но по рабочим делам. Алена в своем микроблоге тоже подробно рассказала об отдыхе.

«Наконец-то мы с супругой вырвались отдохнуть на пару дней! В последнее время стрельнула моя клипмэйкерская сфера деятельности, мозги уже съезжали. Нашел идеальный вариант, как успеть перегрузиться во время работы. В этой красоте снимаю ролик певице через пару дней, приехали на пару дней раньше, чтобы найти необходимые локации для съемок и посмотреть все здесь заодно», — написал Пресняков.