Смоленская порноактриса Ангелина Дорошенкова пожаловалась на скупость своих родителей

Смоленская порноактриса Ангелина Дорошенко (Ally Breelsen), которая прославилась съемками в фильмах для взрослых, в соцсети негативно высказалась о своих родителей. Как написала девушка, она не сможет простить родственникам их скупость.

По словам порнозвезды, мама с папой ей дают очень мало денег. Диву задело то, что родители ей на свадьбу подарили всего 80 тысяч рублей. Вместе с тем новый мамин телефон стоит порядка 150 тысяч рублей, а матрас на кровати у родителей, которй они недавно купили, не менее 70 тысяч рублей.

Ангелина просто недоумевает, почему родственники не подарили ей больше денег. Ведь, по словам актрисы, у них на самом деле такая возможность была.

Как добавила Ангелина, ей даже пришлось влезть в кредиты, а финансовой помощи от родных нет.