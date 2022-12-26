Стало известно, на что живет сбежавший из РФ в США внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков

После того как Никита Пресняков сбежал из РФ в сентябре после начала частичной мобилизации, местонахождение внука Пугачевой долго было под огромным вопросом. Но позже в СМИ просочилась информация, что сын Орбакайте перебрался к маме. В США у Никиты живет отчим и сестра.

Пресняков-младший бросил все — свою музыкальную группу, спектакли в театре, молодую жену. Обживался Никита на новом месте один, но последние дни года к нему прилетела супруга Алена Краснова. Об этом сам артист написал в соцсети. Он вышел на связь с поклонниками спустя долгое время и признался, что вырвался в долгожданный отпуск. Также внук Примадонны раскрыл, чем зарабатывает на жизнь.

«Наконец вырвались с женой отдохнуть на несколько дней! В последнее время стрельнула одна моя клипмейкерская сфера деятельности, да так что мозги съехали. Нашел я идеальный вариант, как можно и перегрузиться, и поработать. Я в этой красоте снимаю видеоклип для одной певицы через пару дней, мы приехали немного раньше, поискать локации и все посмотреть заодно», — написал музыкант в личном блоге.