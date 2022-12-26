Starhit: Жюри объявило победителя в телешоу «Маска. Танцы» на канале СТС

Завершилось масштабное шоу на канале СТС. Теперь стало известно, кто из звезд полюбился телезрителям и завоевал сердца звездного жюри.

Артисты не волновались и наслаждались номерами в отличие от всех финалистов. Некоторые из них признались, что финал был очень напряженным и эмоционально сложным. Но в итоге настал момент, когда судьям нужно выбрать того, кто займет четвертое место. Первым снял маску Черный лебедь. Судьи были уверены, что это Владимир Маркони, и они оказались правы!

После этого стала известна личность Щетки. За этим костюмом прятался Давид Манукян. В начале судьи думали, что это девочка! Но отметили, что блогер был очень крутой.

Когда сняли маску из Морского конька, то Евгений Папунаишвили, который под ней прятался, от смеха аж хрюкнул. Оп признался, что следил всегда за тем, чтобы не хрюкнуть во время своего номера.

Однако досталась победа Зебре, которая удивляла своей находчивостью. В ней судьи видели Нюшу и Катю Адушкину. В конце концов, в образе животного действительно была блогерша, которая очень порадовалась своей победе.



