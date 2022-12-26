Yandex.RTB

Тарасов неуместно пошутил о сексе во время игры с 4-летней дочерью МИланой

Image 16+
Тарасов неуместно пошутил о сексе во время игры с 4-летней дочерью МИланой
Знаменитости
Фото из открытых источников

Бывший футболист сборной РФ Дмитрий Тарасов, который известен как жкс-муж певицы Ольги Бузовой, вляпался в очередной скандал. Полузащитник выложил в сторис в соцсети, где у него более миллиона подписчиков, видеоролик, на котором неудачно пошутил на тему секса со своей маленькой дочкой.

«Секс нужен?» — спрашивает папа у 4-летней Миланы во время игры, в которой она является врачом.
«Да», — ответила девочка, которая советует отцу «пшыкать горло».
«Да, горлышко, секс запиши, пожалуйста», — отвечает Тарасов.
После этого он вновь уточняет: «Секс нужен?»
«Да», — снова отвечает малышка.
«Запишите, пожалуйста. Я передам сегодня маме», — сказал Дмитрий.

После этого видео прекращается. Ролик футболист выложил с подписью: «Врач прописал». Он при этом отметил супругу — модель Анастасию Тарасову.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Быстро сблизились: Муцениеце провела вечер в компании экс-возлюбленного Ольги Бузовой

Сегодня, 18:27

Смоленская порноактриса Ангелина Дорошенкова пожаловалась на скупость своих родителей

Сегодня, 18:04

Певец Филипп Киркоров в финале шоу «Маска Аватар» повторил прошлогоднюю ошибку Николая Баскова

Сегодня, 17:54

Александр Шоуа обвинил бывшую солистку дуэта «НеПара» Викторию Талышинскую в алкоголизме

Сегодня, 17:43

Опубликован список лучших неамериканских новогодних фильмов

Сегодня, 17:15

Тарасов неуместно пошутил о сексе во время игры с 4-летней дочерью МИланой

Сегодня, 16:30

NHC: Больницы КНР переполнены больными с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19

Сегодня, 15:36

Ксения Собчак оборудовала в новом доме комнату для 12-летней дочери Константина Богомолова

Сегодня, 15:30

Карцев и Рогов раскритиковали яркий наряд Шэрон Стоун, сравнив его с костюмом Николая Баскова

Сегодня, 15:23

От актера Анатолия Белого после отъезда из России в Израиль отказались родные люди

Сегодня, 15:02

Сбежавшая из РФ оперная певица Анна Нетребко организовала в Европе настоящий пир во время чумы

Сегодня, 15:00

Сбежавший из России внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков воссоединился с женой в Америке

Сегодня, 14:44

Андрей Малахов спел дуэтом с Игорем Николаевым на собственном корпоративе

Сегодня, 14:38

Что покажут по российскому телевидению в новогодние праздники

Сегодня, 14:21

Лолита обрадовалась, что Сергей Соседов не стал министром культуры РФ

Сегодня, 13:59

Уволенный за мат тюменский телеведущий Никита Белов выступит с концертом в ТБДТ

Сегодня, 10:30

Вдовиченков заявил, что боится показывать детям некоторые фильмы со своим участием

Сегодня, 09:41

Царьград: Данила Козловский «изгоняет бесов». Зрителям стыдно

Сегодня, 09:39

Starhit: Жюри объявило победителя в телешоу «Маска. Танцы» на канале СТС

Сегодня, 09:15

Катя Адушкина стала победителем в телешоу «Маска. Танцы»

Сегодня, 09:01

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
DP.RU: Пандемия 2.0, эпидемия свиного гриппа в РФ стала страшнее коронавируса SARS-CoV-2
  • 24-12-2022, 18:32

DP.RU: Пандемия 2.0, эпидемия свиного гриппа в РФ стала страшнее коронавируса SARS-CoV-2

Данные о первых пациентах, заболевших гриппом, появились в конце ноября 2022 года. Буквально за несколько недель он превратился в главное вирусное

Роспотребнадзор: мигранты завезли в Россию новую эпидемию смертельной менингококковой инфекции
  • 24-12-2022, 21:40

Роспотребнадзор: мигранты завезли в Россию новую эпидемию смертельной менингококковой инфекции

В Москве диагностировали у 32 человек менингит. Но самое главное, что эта болезнь распространяется среди скученно и тесно живущих людей. Завезли в

В Екатеринбурге четверо амбалов среди бела дня затолкали в машину девушку
  • Вчера, 18:59

В Екатеринбурге четверо амбалов среди бела дня затолкали в машину девушку

В Екатеринбурге четверо амбалов среди бела дня затолкали в машину девушку. Но это «похищение» на самом деле оказалось непродуманным розыгрышем. 17

Покинувшая РФ вслед за примадонной Аллой Пугачевой певица Кристина Орбакайте выступила с обращением
  • Вчера, 11:21

Покинувшая РФ вслед за примадонной Аллой Пугачевой певица Кристина Орбакайте выступила с обращением

Популярная певица России Кристина Орбакайте записала аналогичное обращение, как шоумен Максим Галкин✱ (физлицо, которое признано иноагентом в

Терапевт Шайдуллина рассказала гражданам РФ о симптомах свиного гриппа H1N1
  • 24-12-2022, 21:23

Терапевт Шайдуллина рассказала гражданам РФ о симптомах свиного гриппа H1N1

Врач-терапевт из Нижневартовска рассказала, как в этом году переносят свиной грипп H1N1 заболевшие пациенты. По словам заведующей терапевтического

Женя Огурцова сообщила, что на лечение дочери ей требуется примерно 24 млн рублей в год
  • 23-12-2022, 21:27

Женя Огурцова сообщила, что на лечение дочери ей требуется примерно 24 млн рублей в год

Недавно Женя Огурцова призналась в том, что ее дочь Ева страдает от редкого генетического заболевания — ахондроплазии. Сегодня же звезда сериала

Новости партнеров
Новости партнеров
Начальник ГУР Буданов заявил, что ВСУ зайдут в Крым с оружием в руках
  • Сегодня, 11:13

Начальник ГУР Буданов заявил, что ВСУ зайдут в Крым с оружием в руках

Начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов заявил о том, что подразделения ВСУ зайдут в Крым. В интервью изданию Liga.net он

Медведев считает, что союзы западных государств распадутся
  • Сегодня, 08:53

Медведев считает, что союзы западных государств распадутся

Представитель совета безопасности Российской Федерации Медведев в публикации для «Российской газеты» спрогнозировал, как, по его мнению, будут в

Ведущий Карлсон выразил мнение о внешнем виде Зеленского
  • 23-12-2022, 21:08

Ведущий Карлсон выразил мнение о внешнем виде Зеленского

Известный американский телевизионный ведущий Карлсон обсудил тему внешнего вида Зеленского. Он подверг критике одежду, в которой руководитель

Путин рассказал о позиции РФ в украинском кризисе
  • Вчера, 13:23

Путин рассказал о позиции РФ в украинском кризисе

Российский президент в интервью журналисту Зарубину рассказал о позиции РФ в украинском кризисе. Путин заявил, что политический курс государства