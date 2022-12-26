Тарасов неуместно пошутил о сексе во время игры с 4-летней дочерью МИланой

Бывший футболист сборной РФ Дмитрий Тарасов, который известен как жкс-муж певицы Ольги Бузовой, вляпался в очередной скандал. Полузащитник выложил в сторис в соцсети, где у него более миллиона подписчиков, видеоролик, на котором неудачно пошутил на тему секса со своей маленькой дочкой.

«Секс нужен?» — спрашивает папа у 4-летней Миланы во время игры, в которой она является врачом.

«Да», — ответила девочка, которая советует отцу «пшыкать горло».

«Да, горлышко, секс запиши, пожалуйста», — отвечает Тарасов.

После этого он вновь уточняет: «Секс нужен?»

«Да», — снова отвечает малышка.

«Запишите, пожалуйста. Я передам сегодня маме», — сказал Дмитрий.

После этого видео прекращается. Ролик футболист выложил с подписью: «Врач прописал». Он при этом отметил супругу — модель Анастасию Тарасову.