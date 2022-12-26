Уволенный за мат тюменский телеведущий Никита Белов выступит с концертом в ТБДТ

Бывший скандальный ведущий телеканала «Тюменское время» Никита Белов, который был уволен за мат во время выпуска вечерних новостей, выступит в Тюменском Большом драматическом театре. Об этом сам мужчина рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Белов - участник музыкальной группы «Хороший вопрос». Известно, что концерт коллектива состоится в ТБДТ 21 января.

«Еще, вы в курсе, что 21 января 2023 года мы снова сыграем концерт в АРТ-кафе „ТБДТ“, Тюмень? Нам очень понравилось в прошлый раз. Будем очень рады видеть всех, билеты можно купить на официальном сайте драмтеатра», — написал Никита в своей новой публикации.

Напомним, 4 февраля 2021 года Белов обматерил коллег в прямом эфире. Инцидент произошел во время очередного выпуска новостей на телеканале «Тюменское время». На следующий день ведущий написал заявление об увольнении по собственному желанию. Компанию тогда покинули монтажер и режиссер, которые также работали над подготовкой и выпуском передачи.