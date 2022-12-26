Вдовиченков заявил, что боится показывать детям некоторые фильмы со своим участием

Российский актер театра и кино Владимир Вдовиченков давно полюбился зрителям благодаря работе в таких известных проектах как «Бригада» и «Бумер». Но, по признанию самого артиста, ему не хочется, чтобы его дети видели отца лишь в амплуа сурового мужчины, представляющего криминальный мир.

Как признался кинозвезда, некоторые фильмы со своим участием он попросту боится показывать наследникам. Он считает, что дети являются «прекрасным мерилом» тому, что нужно делать. Это накладывает ответственность перед наследниками, говорит Владимир

«К огромному сожалению, мне приходилось сниматься в тех кинофильмах, которые даже боюсь детям показывать. И оправдаться тут нечем», — поразмышлял Вдовиченков.

Сейчас актер стал появляться на экранах в образе покладистого семейного человека. К примеру, не так давно он сыграл в комедийном фильме «Батя», где сыграл сурового, любящего отца. В текущем году вышел в прокат «Чук и Гек. Большое приключение», где Вдовиченков также на себя взял роль ответственного родителя.