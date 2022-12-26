Жуков заявил, что перестал общаться с Алексеем Потехиным из-за усталости друг от друга

В 2006 году в популярной российской группе «Руки Вверх!» произошли перемены. Из коллектива неожиданно ушел Алексей Потехин. С тех пор артисты не общаются.

Поклонники до сих пор надеются, что музыканты когда-нибудь встретятся и вновь решат выйти на одну сцену. Но, судя по всему, этой мечте не суждено сбыться. Жуков рассказал, почему он не воссоединится с Потехиным.

«Мы с Алексеем начинали вместе, 24 часа в сутки проводили вместе, жили вместе, были не разлей вода. Десять с половиной лет ежесекундно находились вместе», — вспоминает 46-летний Сергей.

После гастролей солисты возвращались назад в квартиру, где у них не было возможности побыть наедине. В итоге исполнители поняли, что сильно устали друг от друга.

«Невозможно было находиться друг с другом. Объясняю, почему. Знали друг о друге все, я знал, что он скажет и как пошутит…» —добавил певец.

При этом Жуков про Потехина ничего плохого не говорит. Напротив, он хвалит коллегу за то, что тот не бросил музыку.