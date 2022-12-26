Жуков заявил, что перестал общаться с Алексеем Потехиным из-за усталости друг от друга

Поклонники до сих пор надеются, что музыканты когда-нибудь встретятся и вновь решат выйти на одну сцену. Но, судя по всему, этой мечте не суждено сбыться. Жуков рассказал, почему он не воссоединится с Потехиным.
После гастролей солисты возвращались назад в квартиру, где у них не было возможности побыть наедине. В итоге исполнители поняли, что сильно устали друг от друга.
При этом Жуков про Потехина ничего плохого не говорит. Напротив, он хвалит коллегу за то, что тот не бросил музыку.
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