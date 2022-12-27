«1703» признан лучшим российским телесериалом 2022 года

Портал Кино-Театр.ру опубликовал ежегодный рейтинг самых лучших российских сериалов 2022 года. Лучшим телесериалом по мнению критиков является "1703" из 8 серий от режиссера Сергей Сенцов, производства 1-2-3 PRODUCTION. Он победил с хорошим отрывом. 11 из 22 критиков упомянули его в ТОП-3, семь из них поставили фильм на первое место.

Второе место у "Нулевого пациента" из 7 серий, режиссером которого является Сергей Трофимов и Евгений Стычкин, производство продюсерской компании "Среда". У него 10 упоминаний в тройках, из них три первых места и четыре вторых.

Третье место досталось проекту "Надвое". 9 серий режиссера Валерия Тодоровского и производства продюсерской компании Валерия Тодоровского. У картины четыре упоминания в ТОП, два первых места.

На четвертом месте сериал "13 клиническая". У него всего четыре упоминания в ТОП, два первых места и на один балл меньше, чем у "Надвое".

На пятом месте - снятый с эфира "Горемыки" от платформы Premier, на шестом - "Капельник" того же вещателя, а на седьмом - сериал онлайн-кинотеатра KION "Почка", который был показан в начале 2022 года.