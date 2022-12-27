53-летний певец Стас Михайлов кардинально преобразился к наступающему Новому году

Певец Стас Михайлов появился на одном из праздничных мероприятий. Артист удивил всех присутствующих своим кардинальным преображением. Дело в том, что исполнитель сильно похудел к Новому году.

Певица Таисия Повалий, столкнувшаяся с ним, отметила, что ее коллега теперь «очень худенький и молоденький». В ответ на слова артистки Михайлов признался, что он действительно сбросил 13 килограммов. В подтверждение своих слов музыкант продемонстрировал, как хорошо сидит на нем новый пиджак.

Однако каким способом ему удалось похудеть, вокалист не уточнил. Некоторые из интернет-пользователей предположили, что Михайлов так резко преобразился при помощи профессиональных врачей, а не диете и занятий спортом.

В Сети ходили слухи о том, что 53-летний Стас перенес несколько пластических операций. Среди прочего он сделал липосакцию, за которую якобы отдал более одного миллиона рублей.