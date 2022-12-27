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Берлускони считает, что следует вести переговоры по урегулированию украинского кризиса

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Берлускони считает, что следует вести переговоры по урегулированию украинского кризиса
Украина
Фото из открытых источников

Занимавший ранее должность руководителя итальянского правительства и нынешний политический лидер партии «Вперед, Италия» Берлускони сделал заявление по вопросу об дипломатическом диалоге по урегулированию украинского кризиса. Его мнение прозвучало достаточно неожиданно на фоне позиции многих других политиков и экспертов.

Берлускони полагает, что в текущий момент существуют условия для начала дипломатических переговоров между представителями киевского режима и политическими властями Российской Федерации. По его мнению, решение одновременно задачи по отстаиванию требований киевского режима и достижению мирного договора с Россией возможно и одно с другим совместимо.

«Защита интересов Украины и работа на достижение мира не являются несовместимыми путями. Более того, я считаю, что каждый здравомыслящий человек должен делать и то, и другое», – заявил итальянский политик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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