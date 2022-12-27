Актер РФ Дмитрий Нагиев вышел на связь в соцсетях и заявил о желании "жить и работать"

До недавнего времени Дмитрий Нагиев был одним из самых востребованных телеведущих на российском телевидении. Недавно артист сообщил о своем желании сменить профессиональную деятельность. Шоумен неожиданно покинул Первый канал, на котором он проработал более 10-ти лет, и надолго пропал из радаров. Тогда он заявил, что планирует заняться бизнесом и открыть личный барбершоп.

За последние восемь месяцев (с апреля по декабрь) актер РФ не появлялся в своем блоге, решив отойти от всего происходящего.

В преддверии Нового года Дмитрий вышел на связь со своими поклонниками в социальной сети. Он записал новый видеоролик для подписчиков, заверив в своей преданности. Также ведущий поздравил всех фанатов с наступающими праздниками. Нагиев сообщил, что хочет "жить и работать".

" Жалко, что время уходит безвозвратно...Я вас всех люблю, будьте счастливы", — сказал он.

Фанаты обратили внимание на то, что в кадре Нагиев появился со щетиной, в модном луке. Дмитрий одел красную шапку, светлую куртку, стильный рваный свитер и имиджевые очки.