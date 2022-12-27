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Актриса Алла Довлатова рассказала, куда пропал шоумен Дмитрий Нагиев

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Актриса Алла Довлатова рассказала, куда пропал шоумен Дмитрий Нагиев
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Фото из открытых источников

С начала специальной военной операции России на Украине о популярном актере и шоумене Дмитрии Нагиеве почти ничего не не было слышно. Многие поклонники творчества артиста задались вопросом: куда он исчез?

Радио- и телеведущая Алла Довлатова рассказала, куда пропал Дмитрий. Она раскрыла творческий ультиматум знаменитого актера. В эфире телешоу "Алёна, блин!" журналистки и блогера Алёны Жигаловой на YouTube-канале Super Алла Довлатова сообщила о том, что Нагиев решил взять длительную творческую паузу, причем на время проведения СВО на Украине.

При этом ведущая отметила, что шоумен умалчивает о своей гражданской позиции касательно спецоперации. По информации Довлатовой, Дмитрий заявил о том, что пока идет СВО, "он не будет принимать участие ни в каких развлекательных программах".

Это было его решение. Решил отказаться от денег и работы, - объясняет она.

Каким бы ни был ультиматум Нагиева, от рекламных проектов он пока не отказывается. Также нередко появляется на ТВ в целой серии роликов, приносящих доход.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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