Дима Билан рассказал, что решил завязать с употреблением алкоголя

Популярный российский поп-исполнитель Дима Билан в интервью Пятому каналу рассказал о том, что больше он не пьет алкоголь. Также певец раскрыл, что именно помогает ему справляться с алкогольной зависимостью. Как говорил ранее сладкоголосый красавчик, медики диагностировали у него третью стадию алкоголизма.

По признанию артиста, он дал себе слово не употреблять спиртные напитки после одного из скандальных концертов в Самаре, который проходил в 2019 году. Дима вышел на сцену в нетрезвом состоянии, что зрителям было сильно заметно. Позже в качестве своего извинения перед жителями певец подарил городу детскую площадку, а также устроил бесплатное выступление на главной площади города.

Билан добавил, что сейчас он снимает стресс совершенно другими способами. По словам звезды эстрады, лучший отдых – работа.

«Я на студию приезжаю, пишу песни, альбомы, свои фантазии воплощаю в музыку».

После студии артист возвращается домой. Там его ждут любимые домашние питомцы.