Иммунолог Крючков предупредил, что боль в животе может быть одним из симптомов гриппа

Неожиданный симптом гриппа назвал иммунолог Николай Крючков. По словам кандидата медицинских наук, иногда грипп может сопровождаться сильной болью в животе.

«Это могут быть отдельные проявления в желудочно-кишечном тракте. Без высокой температуры тела, с какими-то иными проявлениями. К примеру, с общей слабостью, резким недомоганием. Крутит и болит живот», — объясняет он.

Врач уточнил, что классические симптомы гриппа - это повышение температуры тела, боль в мышцах, озноб. Проявляются такие симптомы первыми.

Отметим, что в России заболеваемость гриппом выросла на 16%. При этом свиной грипп циркулирует в 86 регионах страны. По данным, сейчас пациенты чаще болеют именно вирусами гриппа — это 70%. Самым распространенным из них является (H1N1) 2009.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ по всей стране проводится комплекс профилактических мероприятий, сообщили в Роспотребнадзоре.