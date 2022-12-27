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Юрий Антонов подверг критике слова певицы Лаймы Вайкуле о своем значении в СССР

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Юрий Антонов подверг критике слова певицы Лаймы Вайкуле о своем значении в СССР
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Фото из открытых источников

Певец Юрий Антонов в своем очередном интервью высмеял заявления артистки Лаймы Вайкуле о том, что она якобы содержала весь СССР.

Да кто такая Лайма Вайкуле на фоне нашей эстрады (не говоря уже о мировой)? Да, никто. Когда говорит о себе, то примеряет на себя королевскую мантию, которую она никогда и не носила, - заявил Антонов.

По словам музыканта, подобные высказывания являются «глупостью пожилой женщины», так как Вайкуле никогда не была исполнительницей первой величины.

Кроме того того, как отметил Юрий Михайлович, в советское время артисты мало получали, и это касается не только латвийской исполнительницы.

Антонов также подчеркнул, что он был «знаком» с Лаймой, которая пела его песни. Но теперь он не планирует встречаться со звездой после ее нелепых слов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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