Катя Лель пришла на день рождения к Алене Жигаловой вместе с инопланетянами

Известная блогерша и журналистка Алена Жигалова в новом выпуске своего авторского YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» рассказала об интересной встрече с исполнительницей Катей Лель на своем дне рождения.

Как призналась Жигалова, Лель все же пришла на вечеринку, хотя обиделась на блогершу из-за шуток о инопланетянах. Артистку задевает то, что коллега постоянно шутит над ней.

Я подхожу к столу, где сидит Катя одна и спрашиваю: «что ты одна сидишь?» А она мне ответила: «я не одна, мы здесь все вместе [с инопланетянами - прим.ред.], — вспоминает Алена.

Как добавила журналистка, «у представителей инопланетной цивилизации случился настоящий шок» от вечеринки по случаю празднования дня рождения и от того, как отдыхают звезды отечественного шоу-бизнеса.

Катя возвела ранг мероприятия в межгалактический, — сказала блогерша в Ютуб-шоу.