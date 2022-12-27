В Волоколамске прошел ХIХ фестиваль «Волоколамский рубеж — Донбасскому рубежу». Во время его проведения вниманию собравшихся зрителей был продемонстрирован документальный кинофильм «Донбасс. Саур-могила. Неоконченная битва». Режиссеры фильма - Ильдар Якубов и Алексей Елистратов.

Журналисты пообщались с участником событий, показанных в ленте, Олегом Сотниковым. Он, будучи командиром инженерно-саперного взвода, принимал активное участие в обороне комплекса Саур-могила, и вызвав огонь на себя, не позволил ВСУ отрезать от России Донбасс.

Сотников вспомнил, как еще в 2015 году он говорил, что Донбасс — это только начало. Затем военные действия перекинутся и на территорию России. И вот теперь он указал репортерам, что в настоящее время уже неспокойно в Белгороде, Ростовской области, Курске, Крыму и даже Московской области.

По словам Сотникова, Западу, который разжигает украинский военный конфликт, Донбасс не нужен, а ему нужна прежде всего Россия.