Лариса Долина переборщила с фотошопом на фотографии с Клавой Кокой

Несмотря на постоянную критику в адрес младших коллег по цеху, Лариса Александровна решилась на совместную работу с некоторыми из них. Подопечная музыкального лейбла Black Star Клава Кока поделилась с подписчиками соцсети информацией о предстоящей записи композиции с 67-летней певицей. Новый сингл можно будет услышать уже 28 декабря на платформе «ВКМузыка».