Lenta.ru: модель Алеся Кафельникова показала свою фигуру в бикини с Бали

Знаменитая российская модель Алеся Кафельникова продемонстрировала фигуру в бикини на новой фотографии. Соответствующие кадры появились на ее странице в социальной сети.

24-летняя девушка поделилась очередным фото с бэкстейджа съемки на красочном Бали. На снимке молодая стройная манекенщица позирует возле океана и скалы. При этом Алеся нарядилась в бикини синего цвета. Волосы модель собрала в гладкий пучок, на лице полностью отсутствует макияж. Свой образ Кафельникова дополнили серьгами-кольцами.

«Моя любимая часть путешествий — показывать созданные богом вещи, которые прекрасны, как и я», — подписала новую публикацию модель.

Стоит сказать, что новый пост знаменитости набрал более восьми тысяч лайков. Подписчики звезды восхитились ее внешним видом в комментариях. Они отметили идеальное тело девушки, ее отменную фигуру и сексуальность.