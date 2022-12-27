Музыкальный критик Екатерина Кретова объяснила феномен SHAMANа на отечественной сцене

Рост популярности молодого певца SHAMANа можно объяснить его активной работой на протяжении долгих лет. Ярослав Дронов занимался многими проектами, включая шоу "Голос", где большая аудитория услышала впервые вокал исполнителя. Об этом сообщила музыкальный критик Екатерина Кретова.

Несомненно, он профессиональный человек и певец. У него отменные вокальные данные, выбрал для себя определённую стилистику, жанр музыки. Он явление поп-культуры. В этом жанре, направлении, нужно сказать, что он прямо не то, что не самый худший, а, может, даже один из лучших, — сказала критик.

По ее словам, у артиста имеются прекрасные навыки композиторства, интересное исполнение поп-музыки в стиле "русский рок".

Он искренний, действительно этим образом наполнен. Думаю, что это фигура, которая может стать ключевой в отечественной музыке, — добавила Кретова.

Эксперт считает, что у SHAMANа есть неплохие шансы заменить на российской сцене Земфиру и стать главным хедлайнером в стране. Дело в том, что 31-летний музыкант обладает качествами лидера, которые активно начал проявлять после начала СВО, в то время, как многие исполнители уехали из РФ.