«Сделала девять абортов»: 80-летний Сергей Шакуров показал сына Марата от молодой жены

Советский и российский актер театра и кино Сергей Шакуров женат на театральном продюсере Екатерины Бабаловой. Женщина младше артиста на целых 28 лет.

Екатерина является третьей женой Сергея Каюмовича. Вместе звездные супруги воспитывают 18-летнего сына Марата.

На днях Шакуров вместе с Маратом посетил премьеру кинофильма "Оливье". Парень внешне очень похож на своего звездного отца.

80-летний актер признавался, что он разрешил возлюбленной родить ребенка после того, как она сделала девять абортов.