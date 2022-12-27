Сергей Соседов подверг критике Ольгу Бузову из-за слишком высокого мнения о себе

Сергей Соседов поделился впечатлениями от совместной работы с Ольгой Бузовой. Музыкальный критик и телеведущая входят в судейским комитет музыкальной передачи «Фактор.BY».

Оказалось, что они не смогли найти общий язык. Сергей Васильевич дал СМИ интервью, в котором публично раскритиковал Бузову из-за слишком высокого мнения о себе. По словам Соседова, артистка только «понтуется» перед всеми.

«Ольга совершенно не работает с участниками. Она рассказывает лишь сказки, что живет проектом. Не видел я ее ни на одной репетиции. Это понты. Я не могу терпеть понты, мне это чуждо!» - сказал критик.

По мнению эксперта, Бузовой нужно поменьше говорить перед камерами. Поющая ведущая должна чаще слушать окружающих людей, так как способна вывести из себя самого терпеливого человека.

«Ей не выступать нужно, а помалкивать, слушать то, что я говорю! Я до поры до времени молчу, однако мое терпение может лопнуть, если меня кто-то заденет!» — резюмировал он.